發生在2017年的南港女模命案，嫌犯程宇一審逃過死刑，遭判處無期徒刑，昨天高院開庭時，律師又出招聲請精神鑑定獲准，未來二審是否會再有變數?但本案一審時，士林地院合議庭以被告程宇非窮凶極惡之徒，未達罪無可逭地步，不能以被告有犯案記錄，認定未來還會再犯，判決無期徒刑。程宇原本擔心會被判死刑，打定主意上訴，聆判後，難掩內心雀躍，嘴角露出笑容還一路笑回看守所。

據了解，程在一審宣判時，程宇自安全通道進入法庭前，步履蹣跚，步伐緩慢，並且告訴旁人，「煩惱會判死刑，要上訴高院」，但聽到是無期徒刑瞬間，程宇抬頭看天花板。

開完延押庭後，程宇步出法庭到候審室時步履輕盈，旁人問：「有沒有夢到死者？」程宇冷言回答，只有在被捕後2天心神不寧，但從沒有夢到死者，每天都吃得好睡得好，步上囚車後，戴著口罩的程宇難掩心中喜悅，眼角可以看出他嘴角上揚，高興地笑回看守所。

(中時電子報)