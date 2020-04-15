中國人民銀行加碼放水，15日除了正式實施首階段定向降準，釋放長期資金約人民幣（下同）2千億元之外，另再開展1年期中期借貸便利（MLF）操作1千億元。值得注意的是，本次中標利率下調20個基點至2.95％，上次為3.15％，再向市場釋出寬鬆貨幣政策訊號。

人行15日未開展逆回購操作，為連續第10日暫停。根據路透統計，本周人行公開市場無逆回購到期，但本周五（17日）將有2千億元MLF到期。

(工商 )