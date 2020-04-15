人行加碼放水 MLF投放千億 利率再下調20個基點 10:412020/04/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行加碼放水，15日除了正式實施首階段定向降準，釋放長期資金約人民幣（下同）2千億元之外，另再開展1年期中期借貸便利（MLF）操作1千億元。值得注意的是，本次中標利率下調20個基點至2.95％，上次為3.15％，再向市場釋出寬鬆貨幣政策訊號。 人行15日未開展逆回購操作，為連續第10日暫停。根據路透統計，本周人行公開市場無逆回購到期，但本周五（17日）將有2千億元MLF到期。 (工商 ) #千億 #MLF #人行 #加碼 #下調 也許您會感興趣 推薦閱讀 和碩3月營收衝破千億元 04:092020/04/11 財經要聞 經部加碼380億 補貼艱困企業 04:092020/04/11 財經要聞 陸3月社會融資增量 飆逾5兆人民幣 04:092020/04/11 全球財經 市場分析 民企融資偏弱 降息仍可期 04:092020/04/11 全球財經 Top3／揭千億媳婦徐子淇 嫁豪門終極內幕 04:102020/04/11 娛樂新聞 酒店女公關最新疫調 陳時中：追發病前2週接觸者 15:442020/04/11 生活 國安基金續護盤 04:102020/04/13 財經要聞 外銀推動永續 砸逾千億美元 04:102020/04/13 金融．稅務 3月營收再創單月歷史新高 台積電突破財測高標 21:112020/04/13 財經 大陸高收益債 買點浮現 04:102020/04/15 投資理財 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。