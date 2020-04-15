白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於美國當地時間14日表示，美國總統川普將在未來幾天內宣布有關重啟美國經濟的聲明，美股因此激勵上升，帶動港股走升。

恒指15日開高64點，報24,499點，截至上午10點22分，報24,480.89點，上漲45.49點，漲幅0.19％。國企指數開高13點，報9,860點，現報9,855.34點，上漲7.87點，漲幅0.08％。

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