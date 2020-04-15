市場憧憬美經濟方案 恒指小升 10:412020/04/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於美國當地時間14日表示，美國總統川普將在未來幾天內宣布有關重啟美國經濟的聲明，美股因此激勵上升，帶動港股走升。 恒指15日開高64點，報24,499點，截至上午10點22分，報24,480.89點，上漲45.49點，漲幅0.19％。國企指數開高13點，報9,860點，現報9,855.34點，上漲7.87點，漲幅0.08％。 (工商 ) #漲幅 #恒指 #小升 #白宮 #首席經濟顧問 也許您會感興趣 推薦閱讀 美疫情接近高峰 白宮擬成立重開經濟委員會 21:172020/04/11 國際 川普防疫兼造勢 04:092020/04/12 專題周報 美單日死亡病例 飆到2108人 04:102020/04/12 國際大事 與白宮衛生顧問衝突越演越烈 川普推文 暗示欲開除佛奇 04:102020/04/14 全球財經 《商情》買盤進場 激勵周一紐約期金升至逾7年高點 10:002020/04/14 財經 處理新冠疫情挨批 川普大爆炸 12:432020/04/14 國際 KID回歸《玩很大》 「一路向北」吸102萬人收看 15:072020/04/14 娛樂 需要被療癒 陸霜淇淋疫軍突起 04:092020/04/15 焦點新聞 抗疫大將 佛奇職位不保 01:242020/04/15 國際大事 人民幣中間價微升4個基點 10:212020/04/15 財經 財經熱門新聞 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 法說會本周四登場 台積全年資本支出估減一成 - 財經要聞 - 工商時報 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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