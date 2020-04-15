新冠肺炎疫情自農曆年後延燒至今，第一線的醫護人員忙得沒日沒夜，但看在基層的衛生局防疫人員眼裡，卻仍然羨慕著他們！一位地方衛生局人員私下透露，所有在前線拚搏的防疫相關人員都很辛苦，但起碼醫護人員還能有相關加給，部分甚至未來能補休假，但基層的防疫公務員卻什麼都沒有，沒有相關加給、沒有加班費、公職人員也沒有超時工作的限制。

「有一位衛生局防疫單位的科長，本來就有B型肝炎問題，最近卻發現竟然惡化成肝硬化！」這位衛生局人員說，除了這位科長之外，還有女性同仁竟然體力不支昏倒在辦公室，後來才轉調到其他單位。

但並非每個人都如此好運，有一位女同仁從年後就忙著防疫相關工作，每天一到傍晚四點就趕緊先去學校接孩子，然後一起到辦公室陪媽媽加班，媽媽忙著工作，孩子就在一邊吃晚餐、寫功課，一直到晚上九點，媽媽才抱著已經睡著的孩子上車，然後開車回家。自從過年後起，每周一至五就重複著這樣的生活。

為什麼衛生局人員會如此忙碌？其實所有相關的疫調工作、居家檢疫、居家隔離事宜，都由基層衛生局人員包辦，以疫調來說，過程需要抽絲剝繭，同時又相當瑣碎細微，就需要花費大量的時間與人力。除了以上這些事情之外，衛生局還需要到處進行防疫宣導，同時必須定期與疾管署開會聯繫，連周末都必須加班。

衛生局人員感嘆：「防疫優先，陳時中部長自己都沒休假，我們基層這些辛苦又能說什麼？只是有些人的身體真的受不了！」這位衛生局人員也建議，如果能安排集中檢疫，是不是就能稍微減輕地方基層的壓力，希望這些都能一併考慮進去。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)