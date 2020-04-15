新冠肺炎疫情延燒，為感謝醫療人員堅守崗位，守護全民健康，社會各界捐贈物資挺醫護，台中市目前已超過80家企業團體熱烈響應，提供50項4萬5000份民生物資。（盧金足攝）

捐贈方企業團體代表以實際行動力挺，為醫護人員加油打氣，盼同心協力打贏抗疫勝仗。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕感謝包括能量飲料、糕餅、消毒酒精等，支持第一線醫護防疫，還有人捐護膚、面膜讓醫護人員長期戴口罩獲舒緩。（盧金足攝）

台中市近百家企業、團體主動捐贈糕餅、飲料、點心、面膜護膚等總計5萬個物資用品，以實際行動力為醫護加油打氣，市長盧秀燕15日以90度的鞠躬向第一線醫護人員致敬，也感謝企業、團體的暖心義舉，還有人捐護膚、面膜讓醫護人員長期戴口罩獲舒緩，期盼同心協力，一起打贏抗疫這場仗。

台中市府經濟發展局今日在台灣大道市政大樓舉辦「我的台中我來挺」捐贈物資感謝醫護記者會，「愛要說出來，愛要表現出來！」盧秀燕特別戴上寫有「我挺台中」的口罩套參加活動，她說，口罩套是志工們集結愛心共同製作，表達對自己城市的認同與愛，也表達了對醫護的滿滿感謝。

盧秀燕說，在國人、各界努力下，昨天台灣零確診，相較部分國家，台灣疫情相對緩和，這要感謝醫、藥、檢、護等防疫英雄第一線把關，日以繼夜協助國家、市民防疫，也感謝企業、各界捐贈給醫護的愛心，期盼共同努力、一起繼續加油，讓大家最後能脫下口罩，自由行動。

「取之社會，用之社會！」台中市好禮協會理事長鄭人豪指出，好禮協會募集4000份禮品挺醫護，希望為社會盡份心力。World Gym世界健身俱樂部總裁柯約翰說，World Gym在台中已20年，因此相當在乎台中，這次捐贈1萬多瓶提神飲料，讓醫護人員更有精力奮鬥，也提醒大家要多運動、好好照顧身體。

台中市醫師公會理事長陳文侯強調，台中醫護人員積極在第一線挺身而出，感謝市府及企業各界對醫護人員的肯定與支持。

台中市大台中醫師公會理事長魏重耀說，新冠肺炎疫情來得又快又廣，這幾個月來各界超前部署、積極面對，上半場的戰役表現得可圈可點，很感謝市府匯聚各界愛心，第一線防疫人員無後顧之憂，讓大家看見台灣人的善良。

經發局表示，企業挺醫護的心意相當強烈，紛紛主動表達捐贈意願，World Gym世界俱樂部捐1萬瓶能量飲料、伊莎貝爾捐1萬8000份麻糬、糕餅公會捐超過5000個糕餅等，台中飛雁創業協會及商圈知名店家也捐贈精力湯、牛軋糖、咖啡包、排骨酥、米餅、煎餅、小籠湯包、茶包、太陽餅、藥用酒精等物資。

還有元明商店、鯊魚挑嘴、華剛茶業、永力食品、小林煎餅、大呷麵本家、歐克佬、巴部屋工坊、黑沃咖啡、裕珍馨、阿聰師、豐原排骨酥、味榮食品、新月梧桐、丰丹嚴選、久久津、甜園、臻工夫藝術工坊、菲采國際、貝登咖啡工坊、悅田食品等企業也紛紛響應。總計提供台中各醫療院所50項、4萬5000個物資，希望藉此拋磚引玉，讓更多企業支持第一線醫護防疫。

(中時 )