0確診後生意也歸零 江浙餐廳今最後一夜 10:542020/04/15 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中柳川河畔江浙餐廳「如意樓」將自4月16日起暫停營業。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣好不容易迎來單日零確診的小確幸，但又有知名餐廳受疫情衝擊要暫停營業了，在台中柳川河畔江浙餐廳「如意樓」將自4月16日起暫停營業，老闆陳麗黛坦15日是最後營業日，疫情衝擊上月虧損近百萬，4月份更慘，目前已向經發局申請歇業，10多名員工也將資遣。 如意樓是台中市知名的江浙餐廳，位於柳川河畔古色古香的建築，加上老師父精湛的廚藝，在台中市政府還未遷址前是許多政界名流聚餐必到之處，可惜好景不常，遇百年疫災，陳麗黛相當不捨，近日一一打電話通知老主顧，也請在店內寄酒的客人來店領回。 (中時 ) #武漢肺炎 #新形冠狀病毒 #新冠肺炎 #COVID-19 #如意樓 #零確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 新冠肺炎疫情蔓延難止 歐盟：年長者恐隔離到年底 12:272020/04/14 國際 環保署又傳員工染新冠肺炎 1人採檢中 09:202020/04/14 生活 過敏、新冠肺炎同症狀 醫曝2轉變關鍵 11:432020/04/14 生活 新冠肺炎疫情延燒 熱心農民愛心無價 13:392020/04/14 生活 「新冠肺炎疫苗」研發達70種 專家憂各國搶快恐有反效果 20:452020/04/14 生活 因應新冠肺炎的紓困措施 04:102020/04/15 產業特刊 肌肉痠痛病例少 不納入通報症狀 01:242020/04/15 生活新聞 新冠肺炎肆虐女歌手雞排業績掉5成曝生意增妙招 03:172020/04/15 娛樂 生活熱門新聞 通報WHO操刀人曝光 前疾管局長：一看就知代誌大條 - 生活 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 案393婦旅美30年…返台後確診 網因這件事吵翻了 - 生活 華航改名硬幹到底 港媒曝下場悽慘 - 生活 北市酒店女公關確診 遭爆道上大哥10天前就叫小弟「別去光顧」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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