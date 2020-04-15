台灣好不容易迎來單日零確診的小確幸，但又有知名餐廳受疫情衝擊要暫停營業了，在台中柳川河畔江浙餐廳「如意樓」將自4月16日起暫停營業，老闆陳麗黛坦15日是最後營業日，疫情衝擊上月虧損近百萬，4月份更慘，目前已向經發局申請歇業，10多名員工也將資遣。

如意樓是台中市知名的江浙餐廳，位於柳川河畔古色古香的建築，加上老師父精湛的廚藝，在台中市政府還未遷址前是許多政界名流聚餐必到之處，可惜好景不常，遇百年疫災，陳麗黛相當不捨，近日一一打電話通知老主顧，也請在店內寄酒的客人來店領回。

(中時 )