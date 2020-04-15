新冠肺炎疫情燒不退，為加強防疫，嘉義市政府教育處15日宣布室內100人以上、室外500人以上的大型體育活動、本學期（108學年度第二學期）國民中小學游泳教學課程停辦，教育處長林立生說，有部分高中職可能跟進暫停本學期游泳課。

林立生說，為降低感染風險，室內超過100人以上、室外超過500人以上的大型體育活動停止辦理，另外，嘉義市國中小學生游泳課原本預計4月下旬會陸續開課，但因應疫情緊繃，輕忽不得，經徵詢各方意見，決定本學期游泳課暫停上課，其他體育課活動照常進行。

(中時 )