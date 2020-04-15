防疫！嘉義市國中小學本學期暫停上游泳課 10:542020/04/15 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防疫優先，嘉義市國中小學本學期暫停上游泳課。（嘉義市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情燒不退，為加強防疫，嘉義市政府教育處15日宣布室內100人以上、室外500人以上的大型體育活動、本學期（108學年度第二學期）國民中小學游泳教學課程停辦，教育處長林立生說，有部分高中職可能跟進暫停本學期游泳課。 林立生說，為降低感染風險，室內超過100人以上、室外超過500人以上的大型體育活動停止辦理，另外，嘉義市國中小學生游泳課原本預計4月下旬會陸續開課，但因應疫情緊繃，輕忽不得，經徵詢各方意見，決定本學期游泳課暫停上課，其他體育課活動照常進行。 (中時 ) #學期 #游泳 #活動 #嘉義市 #100 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉市英倫風電動巴士 6月上路 04:102020/04/11 地方新聞 《傳產》嘉義市現破億店面 改寫3年新高 10:512020/04/13 財經 力推創新發展 上海市發布《新經濟促進方案》 11:362020/04/13 兩岸 嘉義市3大廟宇 戴口罩才給進 12:282020/04/13 生活 上海新經濟方案 提出4個「100＋」目標 12:552020/04/13 兩岸 科技執法 讓民眾安全回家 04:102020/04/14 地方新聞 狼師性侵國中女學生 判賠100萬元確定 07:312020/04/14 社會 男剛吃消夜返家 家門外100公尺撞死殘障路人 13:142020/04/14 社會 台商違反檢疫罰百萬 執行署今境管並查封9筆土地 15:162020/04/14 社會 前北市議員賴素如涉雙子星開發案收賄 更一審改判7年半 10:122020/04/15 社會 政治熱門新聞 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 怎會走到這地步！林為洲嘆：他害慘韓國瑜 - 政治 川普撤資WHO...網：譚德塞又找到新金主了！ - 政治 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 陸官媒為何警告民進黨？趙少康分析後大驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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