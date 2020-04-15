犯下新店隨機殺人案的「小鄭容和」王男，事後打電話報案，但王男在檢方聲押庭時，竟當庭批評檢方「描述的非常誇張」，因此台北地檢署雖認定王男符合自首要件，但認為自首減刑的目的是為了獎勵犯罪悔過投誠，而不是一定要減刑，認定王男自首是迫於情勢，並非幡然悔悟，為免王男藉此邀獲寬典之僥倖心理，建請法院不予減刑。

由於不久前，高院審理華山分屍案，從寬認定凶手符合自首要件，將凶手由一審判死，逆轉改判無期徒刑，對照檢方對於新店隨機殺人案凶嫌的自首論點，正好「打臉」高院合議庭的法律見解。

檢方認為，王男事後打電話報警，雖符合自首要件，但自首減刑是為獎勵犯罪悔過投誠，除考量自首使犯罪偵查趨於容易外，也主示被告已悔悟，故出於刑事政策觀點，予以減輕其刑，而非一定要減刑。因此刑法規定自首「得」 減刑，是讓裁判者視具體情況決定減刑與否，使真誠悔悟者可得減刑自新機會，而狡黠陰暴之徒亦無所遁飾，以符公平。

檢方指出，新店隨機殺人案案發地點在路邊，當時人車頻繁經過，且監視器密布，員警在場時，目擊民眾已告知員警涉案人的車型及車牌，而且一開始凶嫌王男拒絕妻子報警提議，偵訊中也承認他逃不掉，事後還矢口否認殺人犯意，甚至在聲押庭中，檢方依據行車紀錄器畫面陳述王男行過程，王竟當庭表示「我對於檢察官剛剛所講的衝刺加旋轉行刺部分，我覺得描述的非常誇張」。

因此檢方認定王男自首是迫於情勢，並非幡然悔悟，為免王男藉此邀獲寬典之僥倖心理，建請法院不予減刑。

(中時 )