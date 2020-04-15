新冠肺炎在全球肆虐，台灣不僅出現數起感染源不明的本土病例，更有大量海外返台國人確診，導致許多民眾要求政府應實施普篩，避免漏網之魚持續在社區出沒。衛福部次長薛瑞元今天在立法院備詢時雖然依舊抗拒普篩，但透露衛福部考慮對特定高風險國家返台者全面普篩。

民進黨立委蘇巧慧今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，既然如今檢驗量能增加了，是否可趁機普篩，讓民眾更安心？她的辦公室接到很多要求普篩電話。薛瑞元回稱普篩是針對無法控制的社區感染，如今實施普篩等於是大砲轟小鳥，普篩就是撒網捕魚，可能捕到魚，但漏掉的魚不等於不會長大，有些可能只是病毒量不夠，但可能因此讓他失去戒心到處跑，我們沒有大量社區感染需要去捕魚，所以針對特定地區去抓，精準度比較高

蘇巧慧表示，所以衛福部還是堅持不用普篩，但昨天衛福部表示可能會擴大高風險地區的篩檢，哪時開始？薛瑞元回稱，社區目前沒有發現高風險區域或對象 ，但從境外回來的，的確有高風險地區，因此衛福部在考慮對特別的國家是否就通通篩檢。

蘇巧慧回稱，她再次建議，要控制疫情並穩定民心，普篩已經有安定民心味道 ，衛福部要慎重考慮，盡快公布方向。

(中時 )