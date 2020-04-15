（雲朗觀光集團總經理盛治仁（右）與國立中山大學副校長陳陽益（左）簽署合作備忘錄。圖／中山大學提供）

雲朗觀光集團與國立中山大學簽署合作備忘錄，以高雄市鹽埕區翰品酒店為首站，未來將共同推動地方創生實踐，由飯店提供場域，結合中山現有的食農教育、地方文創、旅遊使用者經驗、學生創新創業實驗、以及各種移地教學模式，打破產業框架，投入跨域創新合作，深耕地方、培育人才。

中山大學15日表示，中山大學由副校長陳陽益代表，與雲朗觀光集團總經理盛治仁簽署MOU，陳陽益指出，中山與雲朗的合作，可由企業提供議題與場域、學校提供創新方案與人才培育機制，第一站以高雄翰品酒店出發，「讓教育結合在地，將地方推向國際」。

陳陽益表示，中山大學一直在挑戰不同的制度，包括成立人文暨科技跨領域學士學程，連結真實產業議題，培養跨域創新人才；新設西灣學院，打破領域疆界，培育全人教育應具備的多元能力；啟用全新西灣創意實踐基地，改變學習場域，開展高等教育無限的可能性。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，現今高等教育培育出的人才應具備「4C」能力，包括Critical Thinking（批判思維）、Creativity（創造力）、Communication skills（社交技能）、Ｃollaboration（團隊協作能力），而學術研究能夠讓企業想得更遠、更深，企業則可以提供學生實作的場域。

盛治仁指出，近年來，雲朗集團致力於創新與國際化，不僅在企業內部推動以設計思考為基礎的「創新圈」，也關注環境永續與跨域創新議題。他強調，雙方將在教學訓練、產學實習、地方創生、永續經營等領域進行雙向互動式合作，透過學校師生與產業深度攜手，彼此共融，為未來世代打造一個不一樣的學習與產業環境。

(工商 )