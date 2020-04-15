新北20日兵推封城 柯Ｐ：北市分區桌上演習 10:562020/04/15 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯市長表示，北市會分區做封城的桌上演習，但他不贊成大規模實兵封城演習。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜20日將兵棋推演「擴大管制」，針對封城、禁足等措施超前部署，台北市長柯文哲15日受訪被問到雙北兵推是否不一樣，柯市長表示，台灣疫情現況比較穩定，北市會分區做封城的桌上演習，但他不贊成大規模實兵封城演習。 (中時 ) #封城 #演習 #新北 #柯Ｐ 也許您會感興趣 推薦閱讀 宅家防疫 新北家暴案增3成 04:102020/04/11 地方新聞 新北補習班安親班 教室人數不得超過100人、採梅花座 10:372020/04/11 政治 回應攤商感嘆 侯：一旦封城連營業都不行 12:332020/04/11 政治 市場夜市強制戴口罩 新北擬開罰3000至1萬5000 13:032020/04/11 政治 防疫優先 新北英聽大賽遇疫情延期 20:112020/04/11 生活 新北祭補習班新規 違者停招 04:102020/04/12 生活新聞 記錄武漢封城 《方方日記》海外版引爭議 04:102020/04/12 藝文副刊 低溫特報發布 新北啟動防寒機制提醒市民防寒 12:572020/04/12 社會 義大利封城1個月 經濟損失470億歐元 16:232020/04/12 財經 新北4／20兵推封城 柯：北市分區桌上演習 10:352020/04/15 政治 生活熱門新聞 通報WHO操刀人曝光 前疾管局長：一看就知代誌大條 - 生活 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 案393婦旅美30年…返台後確診 網因這件事吵翻了 - 生活 北市酒店女公關確診 遭爆道上大哥10天前就叫小弟「別去光顧」 - 生活 華航改名硬幹到底 港媒曝下場悽慘 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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