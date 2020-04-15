新北市長侯友宜20日將兵棋推演「擴大管制」，針對封城、禁足等措施超前部署，台北市長柯文哲15日受訪被問到雙北兵推是否不一樣，柯市長表示，台灣疫情現況比較穩定，北市會分區做封城的桌上演習，但他不贊成大規模實兵封城演習。

(中時 )