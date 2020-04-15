近日一張美女背影照在網路瘋傳，穿著簡單的T恤和真理褲，不過露出渾圓蜜桃臀和隱隱可見的屁股蛋，讓網友移不開目光，紛紛敲碗想看正面照，最後果然神到正妹本尊，原來她是泰國美女DJ Mika（Niparat konyai），豐滿的她正面更驚為天人，臉書和IG都有百萬人追蹤，相當有人氣。
Mika外表甜美，加上她常不計形象公開搞笑日常，臉書和IG都有百萬人追蹤，屬於豐滿型美女的她，不僅擁有傲人上圍，還有纖腰、渾圓翹臀和細長美腿，完美S曲線令人稱羨，這次又因火辣背影照，再次引起關注。
(中時電子報)
近日一張美女背影照在網路瘋傳，穿著簡單的T恤和真理褲，不過露出渾圓蜜桃臀和隱隱可見的屁股蛋，讓網友移不開目光，紛紛敲碗想看正面照，最後果然神到正妹本尊，原來她是泰國美女DJ Mika（Niparat konyai），豐滿的她正面更驚為天人，臉書和IG都有百萬人追蹤，相當有人氣。
Mika外表甜美，加上她常不計形象公開搞笑日常，臉書和IG都有百萬人追蹤，屬於豐滿型美女的她，不僅擁有傲人上圍，還有纖腰、渾圓翹臀和細長美腿，完美S曲線令人稱羨，這次又因火辣背影照，再次引起關注。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。