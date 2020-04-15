Mika擁有傲人上圍。(圖／翻攝自Mika臉書)

近日一張美女背影照在網路瘋傳，穿著簡單的T恤和真理褲，不過露出渾圓蜜桃臀和隱隱可見的屁股蛋，讓網友移不開目光，紛紛敲碗想看正面照，最後果然神到正妹本尊，原來她是泰國美女DJ Mika（Niparat konyai），豐滿的她正面更驚為天人，臉書和IG都有百萬人追蹤，相當有人氣。

Mika外表甜美，加上她常不計形象公開搞笑日常，臉書和IG都有百萬人追蹤，屬於豐滿型美女的她，不僅擁有傲人上圍，還有纖腰、渾圓翹臀和細長美腿，完美S曲線令人稱羨，這次又因火辣背影照，再次引起關注。

(中時電子報)