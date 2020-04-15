彰化縣衛生局在行政院辦理全國「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」方案評比中，拿下第一名殊榮。（彰化縣衛生局／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局在行政院辦理全國「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」方案評比中，拿下第一名殊榮。（彰化縣衛生局／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局在行政院辦理全國「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」方案評比中，拿下第一名殊榮。縣府主管週報，縣長王惠美特別表揚，衛生局長葉彥伯代表接受。（吳敏菁攝）

行政院辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案評比，彰化縣衛生局在第二組拿下第一名榮耀，獲頒獎勵金2300萬元，彰化縣長王惠美在主管週報特別表揚。

食安五環改革政策計畫，包含「源頭管控」、「重建生產管理」、「加強查驗」、「加重惡意黑心廠商責任」、「全民監督食安」等五大面向。

彰化縣衛生局不僅落實執行，更依彰化縣產業特色，強化雞蛋安全自主管理、建立農藥販售管理體系、農藥殘留預警分析、實驗室檢驗品質量提升等，全方位地守護食安。

彰化縣衛生局提出的五項子計畫，包括「育食力、品優化、營健康～產業亮點計畫」、「環環相扣～強化雞蛋安全自主管理標竿專案」、「建立農藥販賣體系管理計畫」、「農產品農藥殘留大數據預警分析推動計畫書」、「實驗室檢驗品質量能提升計畫」，縣府發揮跨部門整合力量，共構從農場到餐桌的食品安全鏈，維護民眾飲食安全。

縣長王惠美表示，將持續透過農業處、教育處、經綠處、政風處、環保局、動物防疫所等跨局處合作，再爭取期末成果的獎金。

(中時 )