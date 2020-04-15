第2波疫情暴發 新加坡強制外出戴口罩 10:572020/04/15 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡最近的疫情形勢嚴峻，似乎第2波疫情正在暴發。(示意圖／Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡最近的疫情形勢嚴峻，似乎第2波疫情正在暴發。為防控疫情蔓延，新加坡政府在佩戴口罩的問題上態度突然急轉彎，從疫情發生早期的不鼓勵健康者佩戴，如今終於開始強制要求民眾外出時佩戴口罩，若有人違反規定將被重罰。 據新加坡《聯合早報》報導，該國14日新增334例新冠肺炎確診病例，累計確診病例總數達到3252例。目前，新加坡已連續兩日新增病例超300例。值得注意的是，外籍勞工宿舍感染群已成為新加坡目前主要的感染群。 (旺報 ) #新加坡 #疫情 #病例 #口罩 #感染 也許您會感興趣 推薦閱讀 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 16:002020/04/11 兩岸 全民苦買口罩 蘇神解像排隊買早餐 04:102020/04/11 生活新聞 新加坡總理夫人：Errrr... 李正皓：口罩不爽不要用 17:402020/04/12 政治 Errr大戰！李正皓引公文：台灣沒對不起新加坡 14:062020/04/13 政治 鼓勵男童勇敢戴 陳時中粉紅口罩上陣 00:512020/04/14 生活新聞 明起4至8歲小童立體口罩全面網購 14:152020/04/14 生活 明起可網購兒童口罩 北市議員籲國中小統籌配發 16:172020/04/14 政治 響應阿中部長粉色宣言 業者生產「櫻花粉」徵用口罩 16:192020/04/14 生活 響應阿中部長粉色宣言 中衛生產「櫻花粉」做為徵用口罩 22:472020/04/14 財經 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 兩岸熱門新聞 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 曾經，我不認為自己是中國人（下） - 兩岸藝文 - 旺報 華航改名？港媒：需ICAO同意 現任秘書長大陸籍 - 兩岸 新冠肺炎治癒有無後遺症？鍾南山首曝最新判斷 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。