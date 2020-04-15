新加坡最近的疫情形勢嚴峻，似乎第2波疫情正在暴發。為防控疫情蔓延，新加坡政府在佩戴口罩的問題上態度突然急轉彎，從疫情發生早期的不鼓勵健康者佩戴，如今終於開始強制要求民眾外出時佩戴口罩，若有人違反規定將被重罰。

據新加坡《聯合早報》報導，該國14日新增334例新冠肺炎確診病例，累計確診病例總數達到3252例。目前，新加坡已連續兩日新增病例超300例。值得注意的是，外籍勞工宿舍感染群已成為新加坡目前主要的感染群。

(旺報 )