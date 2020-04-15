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美國總統川普不滿世界衛生組織（WHO）拿了美國大筆經費，但沒善盡防疫職責，還處處幫北京發聲，而決定停止金援，並要追究責任。另一方面，他在宣稱身為美國總統，擁有一切大權，而廣受批評後，如今放軟身段，決定要針對重新開放經濟，會見50州州長。
【1】新冠肺炎疫情席捲全球，美國受創最重，確診人數突破60萬人，死亡人數將近2.6萬人，高居世界第一。川普認為，自己的防疫措施沒錯，只是世衛防疫不力，因而採取了嚴厲的措施。
【2】川普積極醞釀重新恢復經濟活動，但受到多州州長抗拒與批評後，如今態度已軟化。
【3】美國的一舉一動都廣受全球市場關注，川普說，他即將就重啟經濟發表重大聲明。
【4】台灣新冠肺炎防疫措施廣受世界讚譽，但越南感染率比台灣還低，他們究竟是怎麼辦到的？
【5】在這波新冠肺炎疫情中，日本也飽受衝擊，不過厚勞省說，若是沒有採取對策，後果將更慘重。
(中時電子報)
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