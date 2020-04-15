民進黨政府近期在最新的紓困案決定採發放紓困券方式，助業者度過難關，但要先掏錢消費才能享25%折價，且最多只能折千元，甚至限定使用支付APP，諸多設限讓國民黨立院黨團多次呼籲，政府直發現金最有感。黨主席江啟臣也在近日做網路民調，投票結果驚人。

江啟臣昨14日在臉書進行網路投票大調查，他表示，疫情全球蔓延，衝擊台灣經濟，目前無薪假勞工數量持續攀升，一個無薪假的勞工就代表著背後一家嗷嗷待哺孩子，政府此時應該站出來讓民眾渡過這一關。

他並提出兩個方案，分別是國民黨團版和政院版本，並請網友投票，認為哪一個方案符合需求。

國民黨版：政府直接發現金、按所得級距排富、消費場所不受限

政院版：酷碰券，先掏錢才能享折價，支付享25%折扣，每月最多折1000元、必須綁定行動支付平台與敬老卡，且限定商家。

投票約15小時後，已累積近2萬人投票，有96%網友投給國民黨「發現金」版本，僅只有有4%網友投給政院的「酷碰券」版本。兩個選項結果差異可說是一面倒，顯見政院版本還有很大的檢討空間。

(中時電子報)