工業蝶閥大廠捷流閥業大陸廠配合當地政府防疫，延後至3月上旬全面復工，3月合併營收2.15億元，創同期歷年新高，新增桃園生質能中心之三偏心與控制閥產品訂單，預計第二季開始出貨挹注營收，可彌補第一季合併營收衰退部分，今（15）日股價上漲0.9元而以86.9元開出，目前呈現上漲走勢。

捷流閥業指出，捷流閥業第一季中國大陸生產基地雖受新冠肺炎疫情影響，還好捷流閥葉近年擴大全球工業閥門業務接單，加上桃園廠可支援大陸廠，發揮兩岸生產基地生產出貨彈性調配及自動化生產效益，3月合併營收2.15億元，改寫同期歷年新高，不單比去年同期成長9.39％，也較2月1.45億元增加48％，第一季合併營收5.75億元，較去年同期微幅減少5％。

捷流閥業表示，捷流閥業大陸蘇州廠3月上旬完全復工生產，以及大陸地區物流運送、原料供應也恢復正常，除加速遞延訂單出貨認列，也因全球等地區電子、船舶業工業閥門出貨挹注而受惠，帶動3月兩岸整體產能稼動率回升超過八成。台灣、中國大陸與亞洲地區第一季營收合計高達90％，其中，台灣佔營收比重超過五成，囊括台灣蝶閥市場六成以上市占率。

捷流閥業指出，閥門產品良率會影響客戶生產製程、避免工安意外影響營運重大損失風險，一旦打入供應鏈就不易更換，目前來自國內石化及電子等行業訂單保持良好出貨，再加上，製造業供應鏈轉移至台灣、東南亞趨勢不變，以期進一步擴大整體接單表現。尤其主要客戶擔憂再次面臨斷鏈風險，考量生產製程良率、持續投入擴建與環保法規趨嚴，已明顯感受主要客戶加大備貨力道，有助於挹注整體出貨保持良好動能。

捷流閥業表示，捷流閥業對第二季營運，持審慎樂觀。捷流閥業持續擴大全球業務接單、並提升平均案件接單金額兩大面向進擊，以目前在手訂單案件來看，持續受惠各產業需求熱絡，加上具指標性的桃園生質能中心之三偏心與控制閥產品訂單，預計第二季逐步出貨挹注營收貢獻，有望帶動整體營運表現持續升溫。歐洲、美國地區受新冠肺炎疫情實施封鎖令，將影響國際閥門品牌廠商供貨穩定，主要客戶訂單需求缺口，將有助於捷流閥業創造新一波銷售動能。

(工商 )