高雄市稅捐稽徵處15日表示，高市府已透過旅館公會通知380餘個會員，旅宿業受到疫情衝擊，導致住房率下滑，業者若彈性調整，暫時關閉、停用或縮減營業用面積，只要停用與營業使用範圍，可明確劃分者，稅捐處會實地勘查，依業者實際「停用面積」減稅。

高雄稅捐處說，新冠肺炎疫情持續延燒，導致消費停滯，各行各業面臨嚴峻考驗，尤其觀光、旅宿、餐飲等產業營運，陷入困境，面對雪崩式的衝擊，高雄市政府為了協助業者減輕負擔，針對停、歇業的飯店旅館，主動調降稅率1%，營業用稅率由3%，改按非住家非營業用稅率2%課徵。

其他餐飲、商圈商店等停、歇業的中小企業，也同樣主動輔導辦理減徵，減輕業者房屋稅負擔。

高雄稅捐處說，飯店旅館業住房率下滑，業者若彈性調整，暫時關閉、停用或縮減營業用面積，只要停用與營業使用範圍，可明確劃分者，稅捐處會實地勘查，依業者實際「停用面積」減稅。

該處指出，高市府自2月份迄今，已受理66家業者詢問，53家申請並核准減徵，減稅約700萬元，後續仍會積極協助業者辦理減稅。房屋稅係按月合計，因疫情縮減營業規模的業者，可向稅捐處申請適用較低稅率課徵，以確保自身權益。

(工商 )