國際貨幣基金（IMF）14日調降台灣經濟成長率預測，國發會今（15）日特別發出聲明澄清，認為IMF未完整掌握台灣的狀況，忽略我國疫情控制得當，以及政府紓困振興等正面效益，以致嚴重低估台灣經濟成長率。國發會對於IMF沒有掌握完整數據做的推估並公布，深表遺憾。

國發會說，國內疫情控制遠優於各國，且未封城、未停工停產，加上中國來台旅客人數因早在疫情發生前即下滑，台灣對中國觀光客的依賴度降低，因此此波疫情對台灣經濟的影響將低於亞洲鄰近國家。國發會預估疫情對今年經濟的衝擊約0.66～1.4個百分點。

國發會表示，考量疫情衝擊來得又快又急，有必要採取立即可行的短期穩定措施，除其他部會的各項措施，國發會另針對受疫情影響之新創提供短期紓困，並加速今年公共建設執行。

國發會指出，協助新創短期紓困方面，針對受疫情影響的新創事業，國發會透過國發基金，以投資特別股的方式，給予新創團隊6到12個月的營運資金，協助新創事業度過疫情衝擊。

此外，在公共建設方面，國發會說，109年度公共建設經費約5,365億元，若是達成率由108年之93.54%再提升至95%，則執行量可較108年再增加966億元，對於穩定當前經濟情勢，將有相當大的貢獻。

國發會分析，政府已全力推動兆元規模紓困與振興並進方案，穩定台灣經濟。截至目前為止，整體總預算及特別預算金額達3500億元，占2020年名目GDP比重1.8%；同時考量貸款協助的7000億元，整體財源達到1兆500億元，占今年名目GDP比重5.4%。

國發會強調，台灣經濟有極強的韌性，電子及生技產業表現亮眼，股市在萬點以上，加上政府積極防疫及推出上兆的經費進行產業紓困振興，經濟一定可維持正成長。疫情過後，台灣今年的經濟成長率一定穩居亞洲四小龍之首、超越亞洲的平均值，也在全球平均值之上。

(工商 )