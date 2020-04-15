日本演藝圈因新冠病毒肺炎疫情擴大，各方面皆深受影響，藝人們火速轉換舞台，運用自己原有的SNS加強調性輕鬆的居家內容，體現「#Stayhome（待在家中）」。諧星渡邊直美日前邀請了人氣歌手星野源「相聚」，在清唱《戀》曲時竟不小心唱歪了歌詞，兩人笑到節目中斷。

星野源（左）聽到渡邊直美唱歪歌詞笑到翻。（https://www.youtube.com/watch?v=VHH6bum8blU截圖）

渡邊直美早已是公認的IG女王，疫情間她也在自己有近43萬追隨者的YouTube頻道「NAOMI CLUB」上直播，閱聽數皆破百萬，網路影響力絲毫不減。日前她邀請了人氣歌手星野源參與直播節目，星野源同樣是在自家中，身影透過鏡頭映在渡邊直美的筆電螢幕上，形成兩人隔空聚會的場面。

星野源現搞笑功力

節目途中至41:14處，渡邊直美以清唱方式演唱星野源的代表作《戀》時，某處記憶模糊的歌詞唱成了「穴」，因字眼極為敏感且事發突然，兩人一笑不可收拾，星野源更是笑到掉下椅子。

渡邊直美見狀為防星野源的失態，火速將筆電螢幕蓋住，這個瞬間立即引來大批網友看好戲，有人反應「難得見到這個樣子的星野源！」渡邊直美笑奔出螢幕，回到原位時星野源不忘一句「歡迎回來！」

（觀看原始影片：https://www.youtube.com/watch?v=VHH6bum8blU）

(中時 )