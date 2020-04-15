日本新冠肺炎疫情擴大，厚生勞動省群聚感染對策班估算，若完全沒有採取減少人與人接觸的防疫對策，日本國內恐將有約85萬人以上的重病患者，其中約半數的40萬人恐將死亡。

厚勞省群聚感染對策班15日公布此估算結果。負責估算的北海道大學理論疫學教授西浦博指出，所謂的重症患者是指，要用人工呼吸器等管理呼吸，或必須在集中治療室（ICU）中治療的病患。

估算的方式是以海外的流行為基準，假設1人平均傳染給2.5人的情況。若政府完全沒有採取籲請民眾減少外出等對策，15至64歳的重症患者將有約20萬1千300人，65歳以上的重症患者約65萬2千人，總計達85萬3千300人。

估算中以完全沒採取對策的情況預測，有49%的重症患者將死亡，即有約41萬8千人死亡。

西浦還指出，「新冠肺炎病毒只要大幅限制人與人接觸的機會，就可以阻止流行」，他強調，若能將人與人接觸的機會減少8成，只需約1個月就可以抑止流行。

(中時電子報)