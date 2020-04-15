春季來臨，新北珠蔥進入盛產，新北市府與五星級台北凱撒大飯店合作，聯名推出五款期間限定珠蔥料理，因應疫情也推出外帶餐點，讓民眾在家也可輕鬆享用名廚手藝。

新北市農業局指出，新北平溪山嵐環繞，潮濕氣候非常適合珠蔥生長，這次與台北凱撒大飯店合作推出「珠事蔥滿幸福」限定料理，包括「珠蔥蚵仔雙鮮烘蛋」、「清炒珠蔥香蝦干」、「珠蔥魚翅餃」、「金牌蘿蔔絲珠蔥酥餅」與「奶香珠蔥火腿司康」等五道創意料理，透過珠蔥的鮮甜凸顯各食材原始風味，美味讓人驚豔。

農業局說，13 日起至5月31日止每日限量供應，此外因應疫情減少民眾外出用餐習慣，期間也推出外帶及特定料理宅配服務，在家享用珠蔥，美味不打折。

台北凱撒大飯店總經理楊慧娟表示，團隊安排主廚王裕賢親臨產地，了解珠蔥栽培方式與生長環境，激發料理創作靈感，實踐「從產地‧到餐桌」的理念，希望能透過對食材的堅持，提供健康的食物，讓大家在不安心的時代，吃得更安心。

農業局長李玟表示，與一般青蔥相比，新北珠蔥吃起來多香氣而少蔥嗆味，特有的淡雅清香令人垂涎，目前春季4到6月是口感最好時節，心動不如馬上行動，喜歡新鮮珠蔥的朋友也可電洽平溪區農會購買。

(中時 )