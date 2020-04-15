據大陸國家衛健委通報，截至昨日（14日），大陸新增確診病例46例，其中36例為境外輸入病例，10例為本土病例（黑龍江8例，廣東2例）；新增死亡病例1例（湖北1例）；新增治癒出院病例78例。

黑龍江衛健委的數據顯示，該省昨日新增確診病例8例，另有本土無症狀感染者轉為確診病例2例。全省累計報告本土確診病例501例，現有確診病例19例（哈爾濱市），現有無症狀感染者5例（哈爾濱市）。

此外，黑龍江新增境外輸入確診病例14例（境外輸入無症狀感染者轉為確診病例3例），均為中國籍，從俄羅斯輸入12例、義大利1例、日本1例，累計報告境外輸入確診病例340例。

廣東衛健委同日通報，省內昨日新增境內確診病例2例，為廣州報告（境外輸入關聯2例，通過醫療機構發現）。廣東省無新增境外輸入確診病例，累計報告境外輸入確診病例189例。

大陸現有境外輸入確診病例904例（含重症病例45例），現有疑似病例72例。累計確診病例1,500例，累計治癒出院病例596例，無死亡病例。

截至昨日，大陸現有確診病例1,137例（其中重症病例113例），累計治癒出院病例77,816例，累計死亡病例3,342例，累計報告確診病例82,295例。

昨日新增無症狀感染者57例，其中境外輸入無症狀感染者3例；當日轉為確診病例7例（境外輸入5例）；當日解除醫學觀察32例（境外輸入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1,023例（境外輸入228例）。

(中時 )