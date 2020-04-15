美國航空母艦「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）13日才有一名水兵因為新冠肺炎喪命，昨（14）日傳出，又有一名水兵因呼吸急促送入加護病房，此外新增3人住院。

美國航空母艦「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）13日出現第1例新冠肺炎死亡案例。

綜合美國《軍事時報》（Military Times）、「財經內幕」（Business Insider）報導，美國海軍昨日發布聲明稿，指出爆發嚴重群聚感染的航空母艦「羅斯福」號又有一名水兵住進加護病房，海軍指出，該名水兵因為呼吸急促進入ICU，醫院將加強對他的觀察。

此外，另外有3名水兵住院。

海軍表示，截至14日，「羅斯福」號上93%人員已完成新冠病毒檢測，當中589人結果呈現陽性，艦上確診人數約佔12%。另外3,922人呈現陰性，目前約有85%、4,024名水兵撤離到岸上。「羅斯福」號一共有約4,800名水兵及人員。

昨日入住加護病房的水兵是「羅斯福」號第2名進ICU的病例。9日，一名水兵被發現昏迷不醒，隨後送進加護病房，13日不幸身亡。

「羅斯福」號於3月24日首度通報有3名水兵確診新冠肺炎，儘管這3人隨後已被調離艦上，不過一周後船上感染人數急速增至近百人，迫使前艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）致函上級，求救海軍給予支援。不過該求救信外洩，也引發克勞齊上校被革職、代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）因爭議言論下台的一連串風波。

(中時電子報)