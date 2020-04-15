新冠肺炎疫情肆虐全球，設計師聶永真、網路紅人阿滴等人募資在紐約時報刊登全版廣告，內容描述台灣被世衛組織（WHO）拒於門外，可以體會到處境艱難，對抗疫情台灣與世界同在。該廣告昨刊登後，WHO提出10多年來一直與台灣衛生部門保持技術交流等13點聲明回應。民進黨立委許智傑、陳亭妃等人炮轟WHO口惠而實不至，替大陸打壓台灣，已經沒救了。

WHO祕書長譚德塞日前指控台灣網軍對他種族歧視、人身攻擊，聶永真、阿滴等人募資刊登紐約時報廣告回擊，該廣告14日刊出，內容主要強調台灣雖然被WHO拒於門外，但在防疫會與世界站在一塊面對。廣告刊登後，WHO提出13點聲明，強調長期與台灣衛生部門保持交流。

對此，許智傑不以為然表示，如果WHO關心台灣，很簡單，就讓我們加入WHO參加WHA就好，為什麼要百般阻饒，顯然沒有誠意，WHO一向親中的立場很清楚，呼籲譚德塞下台。

陳亭妃也說，WHO發出13點聲明是在替大陸發聲，替大陸打壓台灣，台灣防疫能量被全世界看到，每個人都到很感動，WHO被打臉當然會做出反駁，重點是全世界看到台灣，並對台灣肯定與認同。

綠委王定宇說，防疫跟健康是長期台灣希望參加專家會議、健康公衛會議，譚德塞根據什麼標準屢屢把台灣拒於門外，如今面對美國決定停止資助，親中立場被全球指責，正當性被動搖，私下派人到我們駐日內瓦代表處，這是在玩政治 不是公衛、醫生該做的事情。

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(中時 )