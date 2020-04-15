為抑止新冠肺炎疫情擴散，世界各國多採取極端手段，使得非必要性的經濟活動嘎然而止，債券市場亦受到重大打擊。根據盧米斯賽勒斯債券團隊研究，高收益債、投資等級債券於疫情期間的跌幅，已分別創下史上第三及第二深。然而，這場歷來罕見的跌幅，對於盧米斯賽勒斯債券團隊而言，正是難得一見的投資契機。

盧米斯賽勒斯債券團隊指出，彭博巴克萊美國高收益債債券指數於今年2月至3月期間跌幅高達-15.3%，僅次於金融海嘯的-33.3%，與1990年美國的經濟衰退期間的-17.2%。攤開投資等級債數據，同段疫情期間，彭博巴克萊美國公司債指數跌幅為-9%，僅次於金融海嘯時期的-15.4%。

盧米斯賽勒斯債券團隊說明，BBB級的投資等級債，在疫情爆發前，規模達到2.6兆美元的史上新高，如今因疫情影響，恐大量降至高收益債等級，但這些企業中，許多帳上仍有豐沛現金、且融資管道暢通，有機會安度衰退。

墮落天使的另一利多是，聯準會的救市計畫中特別涵蓋「墮落天使條款」，根據聯準會購債計畫，在今年3月22日以前信評為BBB級以上的投資等級債，都納含在本次購債救市的範疇。

史上罕見的跌幅，難免讓市場悲觀者相信未來局勢可能比金融海嘯時期更惡劣。但盧米斯賽勒斯債券團隊認為，市場估值已反應過度，同時，國際央行紛紛端出前所未見的財政牛肉與貨幣政策，主要央行火力全開、「不顧道德風險」救市，傾全力止緩經濟衰退態勢，將為市場帶來一定程度的支撐。

然而，若能在這場衰退中倖存的企業，將可能成為反彈時最亮眼的星星。盧米斯賽勒斯債券團隊指出，被調降信評等的「折翼天使」最可能成為本波因疫情造成經濟衰退中的倖存者。「折翼天使」指的是原先信評在BBB級以上的投資等級債，因受疫情影響，被降評至高收益債級別。這些債券受到短期因素被信評機構調降信評，然而，當市場回復常態後，這些折翼天使反彈的力道往往不可小覷。

盧米斯賽勒斯債券團隊提醒，過去每次大衰退之後，資產價格都出現報復性反彈，錯過這些反彈將使投資的長期績效大打折扣。盧米斯賽勒斯債券團隊以彭博巴克萊美國高收益債債券指數為例，假若投資人從1983年7月開始不間斷投資，截至2019年底，該指數逾30年報酬率為2083%。但是，投資人若於每次經濟衰退後的兩年內都不碰市場，報酬率將陡降至447%，幾乎只有不間斷投資的五分之一。

(時報資訊)