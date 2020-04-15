國際貨幣基金組織（IMF）在其最新預測報告中預測，今年美國經濟萎縮5.9％，今年全球貿易將下降11％，2021年將增長8.4％。

IMF指出其最新預測結果被一些未知因素蒙上陰影，其中包括疫情的走勢，以及圍繞在防疫問題上的不確定性，即人們是否會在幾個月後，繼續自我隔離並抑制消費，以防病毒捲土重來。

(旺報 )