IMF估美國經濟萎縮5.9％ 全球貿易下跌11％ 11:182020/04/15 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 IMF預估今年美國經濟萎縮5.9％。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金組織（IMF）在其最新預測報告中預測，今年美國經濟萎縮5.9％，今年全球貿易將下降11％，2021年將增長8.4％。 IMF指出其最新預測結果被一些未知因素蒙上陰影，其中包括疫情的走勢，以及圍繞在防疫問題上的不確定性，即人們是否會在幾個月後，繼續自我隔離並抑制消費，以防病毒捲土重來。 (旺報 ) #預測 #imf #11 #貿易 #美國經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fed推龐大紓困方案支撐美國經濟 標指創46年最大單周漲幅 04:092020/04/11 財經要聞 稱疫情見頂 川普準備拚經濟 04:102020/04/11 國際大事 三重里長黃進行 熬夜分裝酒精分送里民 12:312020/04/11 生活 酒駕女凌晨撞死老婦逃逸 再出車禍落網 22:032020/04/11 社會 不滿政論節目黑韓 碩士男恐嚇女主持人判罰8000元確定 07:062020/04/12 社會 紐約返台班機比照武漢強制集中檢疫？陳時中給答案 16:562020/04/12 生活 陸11日境外輸入為疫情發生以來單日最高 20:202020/04/12 兩岸 川普：將成立經濟工作組來重啟美國經濟 10:112020/04/14 兩岸 恐怖！萬華隨機砍人影像曝光 擦身而過藍波刀朝背狂砍 12:452020/04/14 社會 川普：成立經濟復甦顧問團救美國經濟 10:352020/04/15 兩岸 兩岸熱門新聞 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 曾經，我不認為自己是中國人（下） - 兩岸藝文 - 旺報 華航改名？港媒：需ICAO同意 現任秘書長大陸籍 - 兩岸 新冠肺炎治癒有無後遺症？鍾南山首曝最新判斷 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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