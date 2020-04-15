洲際酒店集團（IHG）於海外積極拓展麗晶酒店（Regent）據點，13日宣布接手原上海浦東四季酒店經營管理，5月16日起更名為上海浦東麗晶酒店，未來4年尚有5處新據點規畫開業。隨著麗晶酒店據點擴增，權利金收入增加，將有助增添晶華(2707)獲利成長動能。

晶華今（15）日股價開高後放量開飆，一度攻上漲停價131元，早盤維持逾8.5％漲幅，領漲觀光類股，三大法人昨（14）日轉站多方、反手買超173張。晶華3月23日股價下探90元、創逾13年新低，隨後止跌回升，以今日漲停價計算，1個月波段漲幅已達45.56％。

晶華2018年與IHG策略結盟，將子公司RHW釋股51％給IHG，成為雙方合資公司。潘思亮仍擔任RHW董事長，IHG負責麗晶的海外市場開發及經營管理，RHW則收取全球麗晶據點總營收1.5～2％為授權金，晶華按持股比例認列49％獲利。

潘思亮先前表示，IHG在台灣以外的全球開發能力遠強於晶華，結盟拓展麗晶版圖可達事半功倍效果。IHG目標未來將麗晶據點自現有的6間拓展至40間，隨著據點增加，可望持續挹注RHW權利金收入，增添晶華獲利成長動能。

IHG日前宣布，已與上海21世紀酒店公司簽署管理協議，接手原上海浦東四季酒店（Four Seasons Hotel Pudong）經營管理。5月16日起，該據點將更名為上海浦東麗晶酒店（Regent Shanghai Pudong），麗晶並同步承接位於該棟建築高層的豪華公寓物業管理。

上海浦東麗晶酒店位於上海陸家嘴金融區，將是洲際酒店集團收購麗晶酒店集團後於全球開設的首家新據點。據酒店官網揭露，該據點擁有187間客房及15間套房，位於41樓的高樓層無邊際泳池，曾獲熱門電影「007：空降危機」取景拍攝。

同時，1980年開幕、位於香港九龍尖沙咀的香港洲際酒店（InterContinental Hong Kong），預計20日起關閉，進行30年來規模最大、為期2年的裝修，預計2022年以「香港麗晶酒店」品牌回歸，透過品牌重塑賦予全新活力。

此外，麗晶酒店尚有多處新據點籌備中。IHG表示，富國島麗晶酒店預計將在今年下半年開業，印尼峇里島麗晶酒店、馬來西亞吉隆坡麗晶酒店預計2021年開業，而四川成都麗晶酒店則預計2023年開業。

據晶華財報揭露，RHW（Regent Hospitality Worldwide）2018年已轉虧為盈，兌現潘思亮「穩賺不賠」說法。RHW 2019年營收2494萬元，年增15.98％，稅後淨利2321.5萬元，年增29.25％，在據點尚未增加情況下，晶華認列獲利亦較前年增加。

(時報資訊)