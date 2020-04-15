去年每股盈餘達6.05元、華新集團旗下PCB廠—瀚宇博(5469)今年業績持續看好！受惠於商務NB、5G網通設備及遊戲機需求強勁，瀚宇博業績自第2季起展現成長力道，由於下半年有5G相關及遊戲機有換機潮，瀚宇博審慎樂觀看待今年營運，今年營運可望逐季成長，由於高毛利產品比重攀高，且銅價處於低檔，瀚宇博今年本業獲利可望優於去年。

瀚宇博長期深耕NB板，近幾年公司將產品逐步擴大至機上盒、網通設備、遊戲機、TV、伺服器等，公司亦於去年與嘉聯益(6153)策略聯盟，入股嘉聯益，成為嘉聯益第一大法人股東，攜手搶攻5G高頻天線軟板等領域，隨著佈局顯現，加上公司為華新科(2492)大股東，持有華新科36227張，在本業及業外皆美下，讓公司近兩年獲利年年成長，今年亦可望搭新冠肺炎「遠距生活」及「宅經濟」持續成長。

各國採取封城封國防止新冠肺炎疫情蔓延，推升居家辦公、虛擬學習等遠距生活需求，讓PC/NB、網通、電競遊戲機等相關需求高度成長，瀚宇博近期高階商務NB及網通訂單強勁，加上大陸廠區順利復工，業績自3月起重回成長軌道。

瀚宇博3月合併營收為35.32億元，年成長6.47%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收為86.55億元，由於接單強勁，瀚宇博第2季業績可望優於第1季及去年同期。

瀚宇博近兩年大舉投資資本支出，目前江陰廠現有產能已拉升至600萬平方英呎，公司亦將江陰及台灣廠的產品走向專精化，目前台灣廠則以生產伺服器及IPC相關高層板為主，希望能提升生產效率及良率。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，下半年產業透明度不高，不過市場普遍認為，下半年疫情將會趨緩，5G相關基礎及手機需求可望回溫，瀚宇博針對5G戶外大型基地台、小型基地台(Small Cell)、路由器交換機及5G連網模組開發多項新產品，加上嘉聯益在高頻天線佈局，搭配今年遊戲機換機潮，瀚宇博下半年業績不悲觀，今年業績有機會逐季成長至第3季，全年本業獲利亦可望優於去年。

(時報資訊)