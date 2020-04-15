路透引述知情人士說法指出，J.C. Penney正考慮提出破產保護，因新冠肺炎疫情迫使這家美國零售商850家百貨門市暫時歇業，打亂原本的重整計畫，營運雪上加霜。

消息人士稱，J.C. Penney先前因業績衰退、關閉多家門市，直到數月前才籌足資金持續營運，如今考慮申請破產保護，藉此節省資金以支付即將到期的債務與大筆利息支出。

據悉，J.C. Penney擔憂強制關店時間不斷拉長，就算日後重新營業，屆時來店人數仍然稀疏，是該公司作此決定的考量之一。

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