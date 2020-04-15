撐不住！傳J.C. Penney考慮提出破產保護 11:152020/04/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述知情人士說法指出，J.C. Penney正考慮提出破產保護，因新冠肺炎疫情迫使這家美國零售商850家百貨門市暫時歇業，打亂原本的重整計畫，營運雪上加霜。 消息人士稱，J.C. Penney先前因業績衰退、關閉多家門市，直到數月前才籌足資金持續營運，如今考慮申請破產保護，藉此節省資金以支付即將到期的債務與大筆利息支出。 據悉，J.C. Penney擔憂強制關店時間不斷拉長，就算日後重新營業，屆時來店人數仍然稀疏，是該公司作此決定的考量之一。 (工商 ) #Penney #考慮 #破產保護 #撐不住 #知情人士 也許您會感興趣 推薦閱讀 客艙載貨長榮航13日提申請 華航、虎航有意願 星宇不考慮 20:322020/04/11 財經 紐約返台 考慮集中檢疫 04:102020/04/13 生活新聞 出口銳減檔不住 起亞汽車考慮韓國廠暫時停產 10:462020/04/13 財經 《國際產業》疫情重創出口 起亞汽車考慮3座南韓廠停工 10:342020/04/13 財經 工業區土地 經部未考慮鬆綁 04:102020/04/14 社會新聞 鈕承澤性侵和解仍遭重判4年 知情人士曝關鍵 21:022020/04/14 娛樂 英情報機構促重評對陸關係 01:242020/04/15 國際大事 特定高風險國家返台 衛福部考慮全面普篩 10:582020/04/15 生活 財經熱門新聞 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 即時 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 即時 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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