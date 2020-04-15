大天后宮率先配合作為火鶴祈福示範廟宇，黃偉哲獻上火鶴花恭祝媽祖聖誕千秋，也祈願台灣早日脫離新冠肺炎。（曹婷婷攝）

火鶴花型如心，象徵將真心誠意傳遞給神明。（曹婷婷攝）

新冠肺炎疫情衝擊下，台南火鶴花外銷慘遭卡關，去年銷日高達500萬枝、銷澳洲近30萬枝，但今年第1季火鶴花出口總值僅1635萬元，較去年減少約2成，台南市長黃偉哲近來積極行銷火鶴花，他說，火鶴花心型象徵心意、熱情，今天適逢媽祖聖誕，大天后宮率先配合作為祈福示範廟宇，黃偉哲獻上火鶴花恭祝媽祖聖誕千秋，也祈願台灣早日脫離新冠肺炎，「向媽祖獻出我們的愛心，獻出我們的熱心就是火鶴花。」

黃偉哲說，目前為止，台南新冠肺炎病例數在六都裡面是最少的，這是市民大家共同努力，這幾天大家來跟媽祖祈願，很重要是要保重自己，媽祖才會開心，廟方都已經畫設的很好了，所以大家保持距離那就一定會安全，媽祖也會開心。

他說，保持距離之外要看誠心，誠心在哪裡就在這裡，這個火紅的心，就是我們的誠心來敬獻給媽祖，火鶴就是最好的代表，顏色上非常討喜、造型上就一個心型，所以用火鶴要代表我們的愛心，向神明祈願。

黃偉哲說，接下來母親節也要用火鶴向媽媽寥表寸心，因為台南的火鶴是全台灣生產最多、品質也最好的，那我們自己台南的好朋友不知道有這麼好的代表，不管是拜拜還是送給別人，這麼好的一個代表的花種的花，不知道有這麼好的花種的話，滿可惜的。

農業局指出，台南是全台栽種火鶴花的最大宗產地，種植面積52公頃，產地集中在六甲、柳營、下營和官田等區，台南火鶴花通路以外銷市場為主，約占台灣總外銷出口量7成，現階段要推廣校園花卉教育、推廣火鶴作為祭拜供品等，增加花卉銷售通路，未來民眾到廟宇也能買到台南優質火鶴，提供參拜另一個選擇。

(中時 )