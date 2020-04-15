房地產買賣交易是一般民眾一生的重大支出，尤其在疫情嚴峻的當下，房地產自然無法獨善其身，中信房屋擬定2套不同的未來房市發展劇本，建議買賣雙方都能預先準備超前部署，觀察市場變化並預先進行準備，免得日後承受重大壓力。

依中信房屋內部統計，截至3月底的實際交易狀況表現穩定，國內第一季建物買賣移轉交易表現不俗，中信房屋總經理張世宗指出，由於疫情威脅尚未解除，因此不代表房市就能安然度過危機，房市仍有可能進入蟄伏。

張世宗表示，國內疫情緊張的時刻約是在3月中旬左右，以買賣移轉棟數較實際交易遞延1個月左右的時間推算，疫情若對房市有所影響，應會在4月過後買賣移轉數字上反應出來，而後續所面臨的變化與挑戰，則可能有2套不同的劇本。

劇本1，疫情在6月底前解除，而房市也將在第3季開始回溫，甚至可能超越第2季的交易數字。以過往的數字觀察，第3季的交易量通常會比第2季少，但如果房市在第2季底獲得控制，原本觀望的買氣迅速回流，屆時將使第3季的交易量向上攀升。

張世宗分析，一般產業的消費型態往往牽涉時效性，即使利空消失，後續回補的消費依然有限、只能慢慢等待下次的季節再次來臨；但房地產與觀光和其他產業不同的是，房地產受利空影響會產生遞延交易，利空結束後需求進場，將會使得先前減少的交易量回補。

劇本2，疫情持續嚴峻，甚至到第3季後都未見舒緩跡象，那麼房市將可能隨全球經濟陷入緊縮的景況。

張世宗認為，這牽涉民眾對未來市場的信心，如果疫情未獲改善，造成國民生計的重大影響，那麼房地產交易自然會產生停滯甚至滑落，此時房市悲觀性賣方將會湧現，房市交易將減少只剩剛性需求來支撐。

國內疫情目前在政府及民眾的配合下獲得有效的控制，因此只要各國疫情不再繼續惡化，那麼危機將有撥雲見日的可能，張世宗建議有意買房的民眾可趁此時多比較查找有興趣的物件，也可致電房仲業者詢問市況與行情，一旦有適合自己的物件也可把握機會進行議價；至於欲出售的屋主不妨嘗試稍微讓價，並請專業的不動產經紀人員進行撮合銷售，以便縮短出售的時間成本。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)