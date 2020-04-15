新冠肺炎疫情嚴峻，工研院在經濟部技術處科技專案的支持下，與產學研組成防疫快篩團隊，15日在線上防疫科技記者會發表「核酸分子檢測系統」（簡稱「疫開罐」），1小時就能精準快篩，揪出新冠肺炎病毒的成果。

工研院已和4家廠商及醫療院所合作，預計6月底運用工研院GMP的場域，完成1萬套恆溫核酸擴增探針試劑套組，希望7月底完成技轉，達到量產疫開罐的準備，提供第一線防疫人員更精準快速的檢測與防護。

工研院院長劉文雄表示，「疫開罐」讓集中檢疫，變成隨時可分散進行檢測，民眾原要等待至少48小時，可減少為1小時，大幅降低醫護人員篩檢人力與壓力，希望能與疾管署合作導入「疫開罐」，以「行動實驗室」模式，隨時可在醫療院所或社區診所進行檢測。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出，工研院「疫開罐」的檢測方式，針對潛伏期的病毒核酸分子檢測，可在感染初期病毒濃度尚低時即可篩檢與確認，精準度可達90％以上，能在感染初期，病毒濃度尚低的0至7天內即可揪出病毒。

中山醫學大學附設醫院醫事檢驗科組長謝明昌表示，工研院研發的疫開罐，可在1小時內檢測出新冠病毒，在臨床檢測是很大優勢，未來若可進一步開發檢測量能，對檢測機構是很大的優點跟好處，更可有效減緩臨床檢測的人力負擔。

國防醫學院預防醫學研究所所長謝博軒希望透過與工研院合作，開發核酸快篩檢測相關系統並進行驗證，儘早量產，造福國人。

(中時 )