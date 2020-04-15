新店隨機殺人案，死者林男的父親迄今對於兒子無辜遭人刺死，難以接受，他向檢察官哭訴他只有這個兒子，兒子很乖，他想把木工手藝傳承給兒子，沒想到兒子死了，他家庭破碎了，「現在人的想法都是殺一個人不會判死刑」，他請求檢察官不要讓王男出來，可以判王死刑最好，不然他出來又殺人說他沒有吃藥。檢方認定凶嫌王男的犯行已符合聯合國「公民與政治權利國際公約」的「最嚴重罪行」，因此具體求處王嫌死刑。

檢方調查時，死者林男家屬一致請求檢察官，不要讓王再出來，其中林男老父哽咽向檢察官說，「我家裡有三個女兒，我當時的想法是生個男生傳香火，才拼一個出來，我是家中長子，我們鄉下人的想法比較傳統，我做木工的，兒子從小就跟在我身邊，除了當兵當一年外，都跟在我旁邊學工夫、一起工作，原本想要把相關事業跟工具傳承給他，現在這些工具都不知道如何處理。」

林父哭說，「兒子從小就很乖，很孝順，賺錢回家只留一半自己花，一半媽媽，早上爸媽的早餐也都是兒子在買，案發當天兒子出去時，媽媽還說下雨叫他開車，但雨天視線不好，所以兒子騎機車，沒想到遇到此事，希望不要讓凶手出來讓其他人受害，希望判凶手死刑。」

林父批評現在的人的想法都是「殺一個人不會判死刑」，且兒子與凶手並不認識，如果當時凶手是正面攻擊兒子，兒子身體健壯，凶手應該不容易成功，但凶手卻從背後攻擊，事發後兒子的媽媽有去相驗現場，全身癱軟，解剖時媽媽因承受不住沒到場。

林父向檢察官哭喊「我的家庭都破碎了，都因為凶手的行為，希望不要讓凶手出來，可以判凶手死刑最好，不然凶手出來一定會危害其他人，社會也不會容忍這種人，到時又殺人說他沒有吃藥，這種人殺一個人就會殺第二個人，真的有夠冤枉」。

(中時 )