新冠肺炎疫情持續延燒，重創各產業，五一行動聯盟今天召開記者會表示，雖然各部會提出許多紓困方案，但大多紓困方案仍是針對企業，但未保障勞工的權益，紓困企業外也要讓勞工不失業；至於支持民進黨團或國民黨團的紓困方向？全產總理事長莊爵安說，2黨團的現金紓困都有排富條款，至於誰好誰壞也要待實施後才知道，「應該盡快紓困才是重要的」，再去做滾動式的檢討。

五一行動聯盟今天召開記者會，宣布因為疫情緣故，辦理12年的五一遊行今年取消，改在凱達格蘭大道以記者會方式舉行。

護師產業工會理事長陳玉鳳表示，仍不少護理人員反映口罩仍是一天一個，但工會認為一天應至少提供2個，而針對醫護人員的防疫津貼，仍未見到如放射科、醫檢師等人員，甚至還看到如成大醫院、花蓮部立醫院等在疫情期間刪減績效獎金。

華航工會理事長劉惠宗說，新冠肺炎重創許多產業，首當其衝就是交通運輸業，政府也針對航空業提了許多紓困方案，但恐怕會保了企業、卻苦了勞工；雖然目前勞動部針對減班休息（無薪假）勞工有補助，但卻更常看到從企業，強制勞工休不給薪的強迫休假。

針對自營作業者，台北市藝創工會秘書長謝毅弘指出，配合中央流行疫情指揮中心指引，100人以上室內活動通通取消，除了演員、編劇等受衝擊外，連劇評、兩廳院餐飲業打工族都受到影響，勞動部雖然提出一次給予3萬元的計畫，但辦法、申請表格等尚未明訂，而且還要求一定要投保在勞工保險，但目前有300多萬名民眾投保在國民年金，裡頭仍有部分自營作業者，勞動部應針對保在國民年金的自營作業者紓困。

國際勞工協會研究員陳秀蓮說，移工是無法參加就業保險，一旦雇主歇業後，就要進入2個月的等待期、找不到工作就被被遣返，沒有保障；而近期也耳聞部分仲介要求移工應自行負擔如集中檢疫成本，甚至還有扣發防疫補償等情況。

五一行動聯盟總領隊、全產總理事長莊爵安說，政府希望對經濟紓困，但在勞工保障卻有所不足，雖然勞動部提出「充電再出發」計畫，但大家都要增加社交距離，卻仍要求勞工受訓才能領津貼，相對世界各國，如新加坡工資補償75％、丹麥也有75％等皆有，但台灣卻訂定各種門檻與條件，政府也應滾動式檢討，希望政府在照顧勞工也要與防疫一樣超前布署。

五一行動聯盟總指揮鄭雅慧表示，五一當天仍會在凱道辦理記者會，要求總統蔡英文第二個任期仍要完成如勞保年金改革、職災保險單獨立法、揭弊者保護法...等。

(中時 )