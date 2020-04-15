台灣捐贈口罩，並由華航陸續運抵歐洲各國，未料，卻因英文名「China Airlines」旗幟恐讓人誤以為是中國籍航空，再次掀起改名爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，2006年，陳水扁前總統時期，就曾提過華航改名；2016總統蔡英文上台之後，又曾提過一次。現在都2020了，還在華航正名，「不累嗎？」不過他說，講了多年的華航改名，既然想試，就試試看。

黃暐瀚在臉書指出，之所以會用「改名」，而不是「正名」，是因為華航本來就叫華航，他不是被逼著偽裝成「China Airlines」，那是他的「本名」。他說現在台灣很多人不喜歡看到China，還怕送口罩到國際被誤會，想要把「中華航空」改名「台灣航空」，「我舉雙手贊成，不管結果如何，確實值得試看看」。

黃說，事實上，「口罩會被誤會中國送的」這件事，發生機會不大！友邦跟世界各國的民眾，領到口罩時，口罩上明確印著「Made in Taiwan」，哪可能弄錯？若說飛機上寫「China」，真以為大家都到停機坪去領口罩嗎？華航人員完成運送任務之後，掛上公司旗幟，拍了照片，也不算什麼錯，真不喜歡，政府其實也可以不要請華航代送，找長榮不就沒事？

他說2006年，陳水扁前總統時期，就曾提過華航改名；2016蔡總統上台之後，又曾提過一次。現在都2020了，還在「華航正名」，不累嗎？趁著民氣可用，就改看看吧。黃指出，負責旅客機務的組織，是IATA「國際空運協會」，主管航權跟航空公司的，是ICAO「國際民航組織」。改名之後，航權重談，要向ICAO提出申請，現在ICAO的秘書長叫「柳芳」，是第一位女性的中國大陸秘書長，她會不會幫台灣？機會不大，但也得提出之後，才會知道。

「China Air」這個名稱，黃暐瀚說中國國際航空一直想用，在機務上，華航班機代號「CI」，因為「CA」被中國航空拿走。但機身上，他只能用「Air China」，彼此之間，多有糾結。

黃暐瀚表示，結論是，我們可以不要在乎10億元的改名塗裝費，也不需珍惜10億美金價值的「China Airlines」logo，既然大家不愛看到「China」，就去改，就去提。最壞最壞的結果是，改名被拒，新航權也談不下來。但至少還有長榮、有星宇、有遠東，還能飛，不至於無法承受。

講了多年的華航改名，黃暐瀚說既然想試，就試試看吧！都講了十幾年了，他說真不想看到，這次不做，等三五年後，又來一次「華航正名運動」，不累嗎？

(中時電子報)