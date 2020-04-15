教育部國教署連續3年輔導國立虎尾農工結合7家鑄造廠，共同推動「鑄造產業就業導向課程專班」，學生在學時每學期獲5000元獎助金，畢業後不但可直接就業，還可以正式員工身分到雲林科技大學在職進修，兼顧就業與學業，深獲各界肯定。

教育部國教署表示，這個專班以鑄造工業實務技能學習為課程核心，每學年高二下學期由學校與合作廠家共同召開說明會，先向機械、動力機械等相關群科學生、家長介紹專班精神、課程規劃、公司培訓計畫等，經遴選後於高三正式成班。

這個專班成立至今已進入第3年，強調實務課程，包括到業界職場體驗，邀請專班學生、家長到公司瞭解各崗位培訓方式，也安排業師協同教學，由廠長級師傅以師徒制方式指導學生產業實務技術；高三下學期學生須至廠家接受4個月建教合作職業技能訓練，訓練期間並可領取合作廠家每月2.5萬元生活津貼。

此外，國教署針對專班學生，依就業導向專班相關經費補助作業規定，另於每學期補助5000元獎助金，畢業後如確定從事鑄造相關產業，再加碼補助1萬元「就業獎勵金」。就讀專班時期最多可領取12萬元。

專班學生畢業後進入合作機構就業，可以員工身分進入雲林科大在職進修，大一開始起薪即達3萬元，之後逐年按勤惰、工作表現及專業能力調薪；如逐年逐級取得廠商所需的乙級證照，大學畢業後薪資可達5萬元以上。

相較一般大學畢業生，專班學生已累積超過4.5年勞保資歷(含高中階段半年)，專業技術更持續提升，並取得雲林科大學學士學位，更具職場競爭力。

教育部國教署強調，目前該專班學生畢業後留廠就業率超過九成，期望以「就學即就業」的模式鼓勵學生加入專班，達到永續經營與技術傳承之目的。

(中時 )