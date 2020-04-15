大陸國家發展改革委副主任兼國家統計局局長寧吉（吉吉）發表最新署名文章稱，積極的財政政策更加積極有為，繼續推進減稅降費，適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模。

此外他並稱，應確保已出台的減免小規模納稅人增值稅、階段性減免社會保險費、緩繳住房公積金等政策落地見效。穩健的貨幣政策更加靈活適度，採取增加專項貸款、再貸款、再貼現、降低存款準備金率等措施，保持流動性相對充裕，疏通貨幣政策傳導管道，引導實際利率下行，加大對小微、民營企業和製造業信貸投放，支持企業恢復發展。

事實上，大陸國務院總理李克強14日主持召開的國務院常務會議時已表示，要加大積極財政政策實施力度，並抓緊按程序再提前下達一定規模地方政府專項債。李克強強調，要加強金融對實體經濟特別是中小微企業支持；幫扶製造業和服務業企業緩解房租、用工等成本壓力等。

(工商 )