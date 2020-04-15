資深主播張雅琴日前以英文砲轟WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），讓民眾見識到她的英文功力。粉專表示，張雅琴追求完美，每次都要一鏡到底錄完，有錯就重來，絕不馬虎；在攝影棚現場看她播報，都跟著感受到壓力。

「The View with Catherine Chang」粉絲頁表示，張雅琴播報新聞非常有氣勢，不管是播報、拿手版、看大圖解說或中間的轉換，她都能全部記在腦中！「只有一氣呵成的成功，沒有幾段推疊在一起的剪接」，需要相當大的記憶力跟專注力。

資深主播張雅琴。（圖／The View with Catherine Chang臉書）

張雅琴雖有哥倫比亞大學國際關係碩士學歷，但回台多年主要都以中文溝通，突然要以全英文播報新聞，還是需要特別專注在文法、單字的正確性。為了這一點，她只要開始準被播報英語新聞，就會全程使用英文和其他人溝通。

雖然身為專業資深主播，但張雅琴只要遇到有疑問的單字，還是會一問再問，小編說：「對字彙熟悉的人，不管年紀資歷比她小多少，她都會很客氣地請問對方，她的發音跟用字是否正確，只為了確定自己使用的是正確的英語。」

追求完美的個性，也讓張雅琴錄音聞時，堅持要「一鏡到底」，不管錯幾次都不會妥協。粉絲頁小編寫道「有時候我們在旁邊看了都著急，但是只要有錯她就是全部重來，絕不馬虎」。

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(中時電子報)