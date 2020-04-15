防疫宅在家，好康攏底加!疫情期間，所有旅展都取消，麗寶集團將旗下福容大飯店及麗寶樂園渡假區實體旅展才有的超好康限定商品改成線上開賣，讓消費者在家動動手指、就可以輕鬆搶便宜!

今年是麗寶集團成立四十周年，特別舉辦麗寶聯合線上旅展，於4月20日至5月20日在線上展開！福容大飯店推出的「聯合住宿券」買十送一，平均一張只要2,454元，再贈價值2,000元的餐飲抵用券。麗寶樂園渡假區推出陸雙樂園超殺優惠、饗樂券等多場域促銷方案，「999元買探索季卡送馬拉暢遊」超殺優惠，3個月內無限暢遊探索世界、馬拉灣開園期間內無限次入園；每週還有快閃商品限時搶購，全部最低下殺3.5折，超值優惠，千萬不能錯過！

福容漁人碼店入住全台最美夕陽飯店最低2.3折起。

福容大飯店推出「聯合住宿券」單張2,699元，買十張送一張，平均一張只要2,454元，另外再贈總價值2,000元餐飲抵用券，住宿券效期長達一年，能夠安心等待疫情過後大玩特玩！想前往清幽東台灣、熱情南台灣享受美好假期，只要一張就能入住福容花蓮店或福容墾丁店，平均每人只要1,227元；使用單張就能入住美棧墾丁大街四人房，平均每人僅需614元！欣賞世界級絕美日落景緻，使用兩張住宿券即可入住網友票選最想入住的福容淡水漁碼店，還可免費升等海景豪華家庭客房！三張聯合住宿券就能入住麗寶福容大飯店或福容福隆店Villa區簡樸禪風客房三天兩夜，平均每晚只要3,681元起！

駕馭法國原裝進口SODI卡丁車 體驗亞洲最佳卡丁賽道。

除了住宿外，麗寶樂園渡假區雙樂園抗疫破盤價，買陸送水殺很大！只要999元買「探索季卡送馬拉暢遊」，獨享3個月內暢遊探索世界、馬拉灣開園期間內不分平假日，無限次入園，玩第二次就回本，暑假不需排隊就能憑卡入園，親子家庭省時省荷包的最佳選擇。渡假區內的麗寶福容大飯店，再推明星商品吃.住.玩全包「雙人麗寶假期」6,999元(原價$14,220)，包含精緻雙人房住宿一泊一食，搭配4張饗樂券，想玩什麼隨你自由選，加碼再送800元渡假區禮券。到麗寶國際賽車場體驗亞洲最佳賽道，感受VR刺激快感，Sodi卡丁車+VR套票，旅展下殺只賣$650(原價$750)，駕馭法國頂級卡丁車Sodi Kart，頂級選配讓你有如駕馭方程式賽車的快感，馳騁亞洲最佳卡丁賽道；還能到VR虛擬實境體驗館，體驗跑動射擊、賽車、滑雪等任選一項設施體驗。

麗寶樂園渡假區999元無限暢遊雙樂園3個月。

旅展新寵「麗寶樂園渡假區饗樂券」，買越多送越多。饗樂券票期長達一整年，遊客可自由搭配使用場域，每張饗樂券等同於探索世界/馬拉灣門票一張、密室逃脫雙人體驗，或馳騁原裝進口雙人CRG卡丁車，還可以品嚐日式順園餐廳套餐，或是名廚阿基師督導、被評比為中部地區港式料理前三名殊榮的「福粵樓」套餐，讓你一本在手、暢遊麗寶樂園渡假區。

全台最大摩天輪SKY DREAM天空之夢。

買一張饗樂券送渡假區百元禮券，等於平均一張560元，一次買整套五張饗樂券，再加碼送7張渡假區百元禮券，等於平均一張只要520元，就能兌換樂園、卡丁車、密室逃脫等超值娛樂；除成套五張販售外，為讓消費者有更靈活的搭配，這次也增加了單張購買的選項，讓遊客可以自由搭配所需券數，揪團一起購買更划算。

全球唯一斷軌式雲霄飛車搶救地心刺激度破表。

除此之外，麗寶樂園渡假區線上旅展再首度推24H限時商品! 每周四上午12點至隔天中午12點，麗寶樂園官網商城將推出限時超殺價，最低下殺3.5折起，有雙人摩天輪、卡丁車、密室逃脫套餐，還有神秘商品等著你來搶購，請密切鎖定麗寶樂園渡假區官網！

(中時電子報)