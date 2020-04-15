台灣透過華航運輸外援口罩，綠委質疑華航英文名「China Airlines」易被混淆為大陸籍應該改名，前新北市長朱立倫15日對此回應，改名牽涉很廣，將改名牽扯到政治議題，對於華航、國內是不利。

朱立倫表示，「改名」牽涉很廣，不是很單純的事情，現在應少一點政治口水，現在扯到政治議題，對於華航、國內來說是不利，最多華航如何讓大家知道、重視華航是來自台灣，而如何在標誌當中強調台灣，這點可以值得肯定。

(中時 )