華航改名？朱立倫：牽涉政治議題對華航、國內不利 11:352020/04/15 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫（右三）：華航改名牽涉政治議題是不利的。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣透過華航運輸外援口罩，綠委質疑華航英文名「China Airlines」易被混淆為大陸籍應該改名，前新北市長朱立倫15日對此回應，改名牽涉很廣，將改名牽扯到政治議題，對於華航、國內是不利。 朱立倫表示，「改名」牽涉很廣，不是很單純的事情，現在應少一點政治口水，現在扯到政治議題，對於華航、國內來說是不利，最多華航如何讓大家知道、重視華航是來自台灣，而如何在標誌當中強調台灣，這點可以值得肯定。 (中時 ) #華航 #改名 #政治 #台灣 #朱立倫 #綠委 #政治議題 #政治口水 #口罩 #前新北市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 16:002020/04/11 兩岸 全民苦買口罩 蘇神解像排隊買早餐 04:102020/04/11 生活新聞 新加坡總理夫人：Errrr... 李正皓：口罩不爽不要用 17:402020/04/12 政治 Errr大戰！李正皓引公文：台灣沒對不起新加坡 14:062020/04/13 政治 鼓勵男童勇敢戴 陳時中粉紅口罩上陣 00:512020/04/14 生活新聞 明起4至8歲小童立體口罩全面網購 14:152020/04/14 生活 明起可網購兒童口罩 北市議員籲國中小統籌配發 16:172020/04/14 政治 響應阿中部長粉色宣言 業者生產「櫻花粉」徵用口罩 16:192020/04/14 生活 響應阿中部長粉色宣言 中衛生產「櫻花粉」做為徵用口罩 22:472020/04/14 財經 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 政治熱門新聞 怎會走到這地步！林為洲嘆：他害慘韓國瑜 - 政治 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 川普撤資WHO...網：譚德塞又找到新金主了！ - 政治 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 陸官媒為何警告民進黨？趙少康分析後大驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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