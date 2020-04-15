美系外資針對矽力-KY出具最研究報告指出，矽力-KY今年起轉型效應開始浮現，在大陸5G基礎建設發酵，加上逐漸切入車用零組件市場，首將矽力-KY(6415)納入追蹤個股，給予「加碼」評等，目標價上看1300元。

美系外資指出，樂觀看好矽力-KY在2020~2022年成長動能來自5G基礎建設、車用電子以及伺服器等領域，外資表示，大陸拚建5G帶動基地台需求看升，相關5G基礎建設可望分別貢獻矽力-KY今明年營收4%、8%，而矽力-KY今年5G相關產品毛利率上看54%。

美系外資指出，在車用方面，矽力-KY預計自2021年開始向歐洲一線汽車零件供應商出貨電源管理IC，代表其逐漸從後端市場走入汽車零組件供應，估車用產品將貢獻矽力-KY在2021年營收5%，毛利率上看50%。

美系外資進一步說，矽力2014年到2019年的營收年複合成長率約27%，在全球電源管理IC市占約高個位數百分比，但在大陸類比IC市占僅0.8%，還有很大的成長空間，由於大陸產業去美化趨勢，矽力-KY有機會拿下更多國際大廠市占，若矽力KY在大陸市占能達到6%，將挹注營收約10億美元。

(時報資訊)