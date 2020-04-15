八吋晶圓代工廠世界(5347)第一季營收創新高並符合預期，公司將於4月28日舉行線上法人說明會公布首季獲利及第二季展望。美系外資看好大面板及電源管理IC的成長支撐，將世界先進評等調高至「買進」，目標價則由79元降至75元。

周二，外資反手買超1518張，土洋法人共計對世界買超近2000張，帶動今早股價開高，盤中漲幅擴大，股價來到68元高點。

美系外資表示，受到新冠肺炎疫情影響，在家工作PC/NB增加，但智慧手機需求疲軟，對於2020年驅動器IC總體成長預估僅持平，低於2018年和2019年的年增分別為2%和4%。

美系外資調高世界先進評等由原先的「中立」調高至「買進」，主要看好世界先進產能利用率持續，來自於大型面板DDI增加以及增加電源管理IC IDM委外訂單。不過下修今年及明年獲利預估，降幅分別為4%和1%，目標價下修至75元。

因併購新加坡新廠挹注，世界先進2020年3月營收創新高，達28.77億元，第一季營收78.44億元同創新高，比去年第四季營收73.34億元呈現季增近7%。

世界先進第一季營運展望樂觀，預期單季營收將達75億至79億元，可望季增約2.3%到季增7.7%，實績符合預期。

世界先進公司於上季法說會中表示，隨著新加坡廠完成交割，加上客戶需求強勁，預期今年第一季營收介於75億至79億元，但因新加坡廠尚處調整階段，世界先進預估第一季毛利率將滑落到29%至31%，將較去年第四季下滑5.1至7.1個百分點，主要受匯率及新加坡新廠增加折舊認列兩項不利因素影響，全年毛利率預估都受到此兩項因素壓抑約5個百分點。

(時報資訊)