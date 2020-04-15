新店發生驚人的隨機殺人案，轄區的台北地檢署、台灣高檢署甚為重視，均向死者林男家屬表達慰問及關懷，但林男家屬向高檢署檢察長邢泰釗透露，事發後沒多久，就有人上門要跟他們談和解事宜，家屬不知對方為何知會悉地址，並對於住居所等資訊外流一事甚為擔心，為此邢泰釗一度請求警方定期到林男家屬巡邏查訪。

台北地檢署表示，本案發生後，新店警分局即派員前往醫院慰問被害人家屬及關懷協助，並將財團法人犯罪被害人保護協會台北分會之「犯罪被害人權益手冊」提供給家屬，台北分會也與被害人家屬聯繫，給予被害人家屬即時關懷協助。

關懷協助包涵全程陪伴及安慰被害人家屬面對解剖流程；協助被害人家屬通過「一路相伴專案」審查，指派律師協助法律訴訟事宜，並致贈慰問金，並聽取家屬的訴求與困境；協助家屬處理相關訴訟程序事宜。

台北分會志工將持續陪同家屬進行各階段訴訟程序，希望能撫慰並陪伴家屬走出喪親之痛，讓家屬面對未來的挑戰不再感到無助，並逐漸走出喪親之痛。

(中時 )