海木耳的外觀像牡丹花，在日本又稱「長壽菜」。（李金生攝）

海木耳的外觀像牡丹花，在日本又稱「長壽菜」。（李金生攝）

縣水試所今天上午9時首次開賣，與鄉親分享成果，5分鐘就被排隊民眾搶購一空。（李金生攝）

多吃海藻有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。（李金生攝）

縣水試所今天上午9時首次開賣，與鄉親分享成果，5分鐘就被排隊民眾搶購一空。（李金生攝）

外觀像牡丹花，在日本又稱「長壽菜」的海木耳，金門縣水產試驗所試養成功，已進入規模化量產階段。今（15）日上午9時首次開賣，與鄉親分享成果，5分鐘就被排隊民眾搶購一空。

縣水試所指出，「海木耳」為海洋中的1種藻類，蛋白質含量高於銀耳及黑木耳，纖維質含量高於豆類、五穀類、蔬果類。另富含礦物質鈣、磷、鉀、鎂、鋅、鐵、硒、維生素E、不飽和脂肪酸EPA及人體必需的胺基酸，而且還有一般蔬果所無的海洋微量元素及具有絕佳的抗氧化能力，可防止細胞老化，清除體內自由基，多吃海藻有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。

首批試養成功的海木耳，今天上午9時在該所開賣，每市斤（500公克）優惠價新台幣150元，僅有市價的一半左右，吸引大批鄉親排隊搶購，60斤在5分鐘內被掃光，向隅的民眾也只能等下回上市。

該所提醒在料理前先用水清洗，料理方式可以川燙後冰鎮添加醋、蒜、薑、糖、小黃瓜絲等調味涼拌；或在蒜、薑爆香後加入新鮮「海木耳」直接熱炒；或加入湯品中煮湯；另也可添加於蒸蛋中，每道都是佳餚美食。

(中時 )