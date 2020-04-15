因應疫情發展，為降低群聚，台灣師範大學已於3月18日及4月8日的學術及行政主管會議通過，60人以上課程自4月27日起全面採遠距敎學到學期末。

台師大也提到，考量到有學生確診個案，因此於4月3日宣布全校課程自4月6日至4月17日全面採遠距教學。

台師大表示，根據中央流行疫情指揮中心的調查及匡列，校內自主健康管理及健康監測時間至4月13日止，全校空間已全面消毒。但為銜接4月27日起60人以上的遠距課程，及避開國人於清明連假期間至11處景點旅遊後續可能的風險，因此4月13日的學術及行政主管會議通過，全校共同課程、通識課程、師培課程遠距敎學，全面延至4月24日止。

台師大指出，校內各學院也已有共識，專業課程會延長遠距教學至4月24日止。必要之實驗室活動會落實分流、戴口罩及保持社交距離的相關規定。

台師大強調，未來進行實體課程時，教室及實驗室等一定要維持1.5公尺之社交距離，或全程戴口罩，有困難者，請助教及敎師主動聯絡敎務處更換敎室；體育課需在通風良好空間或戶外進行。上課時，請老師配合，落實紙本或 QR Code 點名。

(旺報 )