證交所將今（15）日公布上市公司申報108年董事及監察人酬金支領情形（未加計員工酬金），由中信金（2891）以7,279萬元奪冠，而107年冠軍的國巨（2327）則被擠退至第4名，台積電（2330）再度蟬連亞軍，每位董事平均為4,387萬元，第三名為大立光（3008）的3,490萬元。

上市公司108年平均每位董事酬金前10名除了上述前3名之外，接下來第4～10名分別為國巨3,120萬元、台新金2,382萬元、統一2,305萬元、和泰車2,163萬元、元大金2,097萬元、開發金2,011萬元以及亞泥1,641萬元，第10名已掉至2,000萬元以下。

此外，平均每位董事酬金在1,000萬元以上的還有遠東新、統一超、台泥、瑞昱、和碩、中壽、第一金、寶成、巨大、豐泰、國喬及兆豐金等。

從上述董事年平均酬金在1,000萬元以上的22家中，相當令人意外的是電子業只有5家，金融業有6家，傳產業則有11家，各分散在食品、水泥、汽車、輪胎、塑化、製鞋、腳踏車等各傳統產業龍頭。

證交所表示，今日於公開資訊觀測站公司治理專區之董監事酬金資訊，揭示國內上市公司及第一上市公司所申報108年度董事及監察人酬金支領情形、合理性說明及其他相關資訊。投資大眾可進行不同排序查詢，包括董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金，進而達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事監察人酬金。

證交所表示，除上述查詢方式外，投資大眾亦可參考各公司108年度股東會年報，或直接至公開資訊觀測站「電子書專區」查詢年報電子書，但因股東會年報編製時點晚於本次申報時點，可能因後續決議不同，而與本次公布董監酬金或有差異。另外，此次公布董監酬金為擬議數，實際數將會在明（110）年1月底公布。

(工商 )