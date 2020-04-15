再有中企遭「空軍」狙擊！做空機構香櫞於美股時間14日公布了大陸線上教育機構「跟誰學」的做空報告後，美國律師事務所Law Offices of Howard G. Smith、Holzer & Holzer、The Schall Law Firm等宣佈代表投資者對跟誰學展開調查，以查明跟誰學及其高管是否違反了聯邦證券法。

36氪報導，美股時間14日開盤僅半小時，香櫞便公布了一份跟誰學做空報告，認為跟誰學是2011年以來最大的中概股造假案，稱其虛增營收70％，應該立即停止交易並開展內部審查。由於疫情導致更多實地調查結果報告被推遲，所以這次發佈的是第一部分內容，第二部分將提供更多權威資訊。

報告一經發佈，跟誰學股價迅速大跌10％，市值蒸發近50億美元。尾盤前股價有所拉回，最終收報31.2美元，跌0.64％，市值74億美元。成交額方面，更是創下IPO以來的新高，達5.43億美元。多空博弈痕跡明顯，市場觀望態度再度加強。

事實上，早在2月25日，做空機構灰熊（Grizzly Research）公布第一份跟誰學的做空報告以來，跟誰學股價已跌掉3分之1，從最高點的45美元左右跌至目前的31美元，市值蒸發超234億元。

面對做空報告，跟誰學創始人、董事長兼CEO陳向東回應，這是一份如此無恥的報告。同時，跟誰學CFO沈楠回應稱，其主要收入在「高途」，拜託以後寫做空報告，至少瞭解下公司業務。

(工商 )