進銀行辦事強制戴口罩最快下周上路！金管會主委顧立雄15日表示，銀行公會已經做出決議，未來進銀行要比照郵局做法強制戴口罩，現已提案給中央疫情指揮中心，最快本周五（17日）會有確定的正式命令，最快下周一（20日）上路。

顧立雄上午出席立法院財委會會前受訪時表示，銀行公會已經做出決議，會向中央疫情指揮中心提出進銀行要強制戴口罩的決議，因為「強制戴口罩」必須要有法律上授權依據，現在法律上授權依據應該要由中央疫情指揮中心來做指引，才能夠據以公告，所以要提案到中央疫情指揮中心，做成正式的指令，才有依據規定戴口罩才能進銀行。

顧立雄表示，現在要提案到中央疫情指揮中心，這有一定的程序，金管會當然希望4月17日本周五可以提案到疫情指揮中心去，如果周五來不及那就下周，預計最快本周五或是下周一就可以實施。

但會不會因為戴口罩而有治安疑慮？或是銀行員會恐慌？顧立雄表示，現在是戴口罩引起恐慌，還是不戴口罩引起恐慌？這個時代好像有一點不太一樣，現在戴口罩已經是一個很普遍的情況，在座的每一個人都戴口罩，現在為了防疫的需要，進銀行戴口罩。

顧立雄說，沒有準備口罩，也許代表你是不需要臨櫃辦理，若要臨櫃辦理還是回家去拿個口罩，現在大家都還蠻習慣戴口罩的，應不會忘記。

交通部為提升新冠肺炎防疫標準，13日已公告，民眾進郵局營業場所須戴口罩，未戴者不得進入，勸導不服者，可依傳染病防治法，開罰新台幣3,000元至1萬5,000元。

(工商 )