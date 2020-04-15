因應疫情衝擊，全球各國大降息，市場進入超低利率時代，民眾購屋信心也隨之提升！上市櫃建商紛紛推出「低單」、「低總」、「高CP值」產品，助攻剛需買盤。

其中，遠雄（5522）位於台中港特區的「遠雄之星」系列造鎮案，今年以來，銷售金額逼近10億元，表現亮眼。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，疫情短期影響購屋心情，但長期走勢不變，目前疫情控制得當，加上低利率環境加持，從自住及首購案場人潮並未減少可得知，自住及首購剛性需求仍在；許多消費者預期疫情影響房價下修。

邱名仕強調，房價會受到很多因素影響，像是目前建商正面臨土地成本上漲、原物料供給短缺、人力成本增加、缺工問題，在這樣的市場背景下，目前正是合適的進場時機，建議民眾可把握具理想價格及投報率的產品，日後疫情明朗化，房價有機會連帶反映成本。

其中，緊鄰三井Outlet生活圈優勢的「遠雄之星」系列造鎮案，推出以來詢問度相當高，尤其在遠雄大手筆加碼「感恩祭」賞屋抽獎活動後，買氣激增。

現場專案經理表示，目前「遠雄之星7」已近完銷，釋出8樓精華保留戶，近期推出「訂金到交屋28萬起」大2房限時限量專案，親子全齡公設主打安縵日式美學，設計師法東京安縵酒店風格，備受自住客群青睞。

(工商 )